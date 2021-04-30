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الاتحاد الأوروبي يحسم مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا الجمعة لوكالة فرانس برس أن نهائي مسابقة دوري الأبطال المقرر في 29 أيار/مايو، سيُقام في اسطنبول رغم موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا في تركيا ما أدى إلى إغلاق ثالث للبلاد.

وأصر "يويفا" على أن المباراة النهائية ستبقى في المدينة التركية بعد ادعاءات من راديو مونتي كارلو "أر أم سي" بأن النهائي سيُنقل الى فرنسا، في وقت تحدثت صحيفة "دايل مايل" البريطانية عن توجه لنقل مكان المباراة.

وقال الاتحاد القاري لوكالة فرانس برس إن هناك تطمينات من السلطات التركية بأن الإغلاق الذي بدأ الخميس ومن المقرر أن يستمر حتى 17 أيار/مايو "لن يكون له أي تأثير على المباراة" التي ستقام على ملعب أتاتورك الأولمبي بحضور "عدد محدود من المتفرجين".

وأضاف أنه "سيواصل العمل عن كثب مع الاتحاد التركي لكرة القدم والسلطات المحلية والوطنية لتنظيم المباراة بأمان".
وشهدت تركيا ارتفاع عدد الوفيات يومياً جراء فيروس كورونا الى حوالي 350، وهو أعلى من عدد موجتي التفشي العام الماضي.

وأعلنت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، عن 37312 إصابة جديدة الاثنين وهو الرقم الأعلى في أوروبا، لكنه لا يزال أقل مما حصل في وقت سابق من الشهر الحالي حين وصل العدد اليومي الى قرابة 60 ألف حالة إيجابية.

وكان من المقرر إقامة نهائي العام الماضي على ملعب أتاتورك، لكن الوباء أجبر الاتحاد الأوروبي على إكمال المسابقة في فقاعة لشبونة اعتباراً من الدور ربع النهائي، وذلك من أجل انقاذ الموسم الذي توقف لأشهر طويلة منذ آذار/مارس بسبب تفشي "كوفيد-19".

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