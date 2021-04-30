عاجل.. بيراميدز ينهي اتفاقه مع نجم الزمالك





وينتهي عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب التونسي تجديد تعاقده مع الزمالك بسبب عدم توصله إلى إتفاق مع مسؤولي الفريق الأبيض، بالإضافة إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة منذ فترة كبيرة.





وقال المصدر بأن مسؤولي بيراميدز توصلوا لاتفاق شبه نهائي مع فرجاني ساسي للانضمام إلى صفوف الفريق السماوي في صفقة انتقال حر.





يذكر قرعة ربع نهائي الكونفدرالية أوقعت القرعة فريق بيراميدز، وصيف النسخة الماضية، في مواجهة إنييمبا النيجيري، والصفاقسي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مع الرجاء المغربي، والقطن الكاميروني مع جاراف السنغالي.

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، أن مسؤولي الفريق أنهوا اتفاقهم مع الدولي التونسي، فرجاني ساسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل الانضمام لصفوف الفريق السماوي بداية من الموسم المقبل.