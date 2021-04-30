أحمد سامي يُعلن قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندرى





أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن اختيار 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها فى التاسعة ونصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم.





ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، محمد أشرف ، رجب نبيل ، محمود عزت ، محمود البدرى ، أطهر الطاهر ، أحمد حمص ، محمود حليمو ، محمد كناريا ، شريف رضا ، أحمد عبد القادر ، محمد رزق ، محمود معاذ ، على ذكى ، محمد نادى ، عرفه السيد ، عبد الكبير الوادي ، رفيق كابو ، مصطفى فتحى ، ديريك تسيبامبى .

ويحتل سموحه المركز السادس برصيد 27 نقطة بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 28 نقطة .



