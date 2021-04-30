تطهير شبكات الصرف الصحي في مدينة القنطرة شرق

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، إنه تم الانتهاء من عملية تسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي في المناطق الساخنة بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، لافتا أنه تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال، والمواد الصلبة، والمخلفات الحيوانية.



وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال تسليك وتطهير خط صرف صحي الانحدار الرئيسي 500 بطول كيلو ونصف، بداية من منطقة سوق الأربعاء حتي محطة الصرف الصحي رقم 3 بالقنطرة شرق، بالإضافة الي تسليك وتطهير خطي صرف صحي بطول 200 مترًا بمنطقة عزبة الغطوس، كما تم تسليك وتطهير خط الانحدار الرئيسي بمنطقة قرية التقدم، وذلك بأشراف مباشر من المهندس محمد بهاء الدين رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة شرق.



وأضاف اللواء عصمت، أننا مستمرون في الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى في محافظات القناة الثلاثة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات في غرف التفتيش.



وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظًا على شبكة الصرف الصحي، لإطالة عمرها الافتراضي واستدامة في العمل، وتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

