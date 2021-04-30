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وفاء عامر تنهار بسبب عمرو عبد الجليل.. بدء الحلقة الـ19 من "لحم غزال"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأـت منذ قليل أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت الحلقة عدد من الأحداث حيث قرر "صبحي" أخذ "قدرية" لدار المسنين، ولكنها ذهبت منه وأحضرت رجال لأخذ حقها من "صبحي" إلا أن "غزال"، أخذتها إلى منزلها لكي لا يحدث سوء لأحد.

وعلم "علي مأمون" بما حدث لـ"قدرية" وقرر التعاون معها لأخذ حقه وحقها من "صبحي"، وأخبرت "غزال" "قدرية" بحقيقتها وأن اسمها "عاليا".

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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