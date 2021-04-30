تحرش زوج مي سليم بابنته.. أحداث الحلقة الـ19 من "لحم غزال"

شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل "لحم غزال" الكثير من الأحداث.



وأخبر "نور" عمر روزيق نجل "شوق" أن "شوقي" يتحرش بـ"نسمة" ابنته، مما جعلها تتشاجر مه نجلها لكي يبتعد عنها، كما تشاجرت مع "نسمة" لتبتعد عن نجلها.



وتزوج "صبحي" من أحد الفتيات، وقرر أن يجعلها تعمل معه في الجذارة، قائلا: "علشان مش بثق فيكي".



وأجهضت "غزال" نفسها من الحمل، ولكن "سيد" خالد كمال، لا يعلم حتى الآن.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

