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تعرف غادة عبد الرازق لأزمة من جديد.. انتهاء الحلقة الـ19 من "لحم غزال"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت الحلقة قرار "صبحي" بأخذ "غزال" لبضاعة المخدرات بنفسها، والذي يعد الهدف الأساسي لـ"غزال" لمعرفة مكان نجلها.

وذهبت "غزال" معه ولكنها تفاجأت بأحد الأشخاص الذي رآها مع "عمار" وهي تدعى "عاليا" وليست "غزال".

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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