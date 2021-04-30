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بدرية طلبة: من حقى أقف على الترابيزة وارقص بكل ثقة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها كان صاحبة أداء مميزة، في برنامجها "نفسنة"، موضحة: " من حقى أقف على الترابيزة وارقص بكل ثقة.. لأني أنا اللى جبت للبرنامج مشاهدات وإعلانات".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، أنها سافرت الكثير من البلدان العربية، وكان هناك دعم وترحيب كبير بها، مضيفة:" بين كل مليون واحد فيه واحد بس بيكرهني".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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