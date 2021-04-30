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بدرية طلبة: عايشة بأكتر من "وش".. ولما بشوف سمير غانم "ببوس إيده"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها تعيش بأكر من وجه في تعاملها مع الناس، موضحة "عندي كذا وش.. وش مع أولادي، وش خلال حالتي سواء الحزن أو الفرح.. لازم يكون معانا كذا وش عشان نتعامل مع الناس".

وأكدت خلال حوارها ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، حبها الكبير لشيماء سيف، حيث شاركتا في العديد من البرامج والأعمال التلفزيونية.

وعلى جانب آخر، أكدت حبها الكبير للفنان سمير غانم، وقالت:" ليه فضل كبير عليا.. لما بشوفه ببوس إيده والخير الى عمله قعد في بناته، وربنا يخليهوله في صحته".

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