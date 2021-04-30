بدرية طلبة: الوسط الفني مليان "شلليه".. وأنا مش معترف بيا

علقت الفنانة بدرية طلبة، على فيديو لها تقول خلاله:"أنا مش موجودة ومش على الساحة، ومش معترف بيا كنجم كوميدي".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، أن هناك شلليه في الوسط الفني، وهناك مجاملات.



وذكرت الفنانة بدرية طلبة، أن ممثلين الكوميديا مهدور حقهم في مصر بشكل كبير، وخصوصًا من السيدات.



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.