إشادات النقاد والمشاهير تربع "النمر" على صدارة المشاهدات





بعد عرض كل حلقة جديدة من حلقات مسلسل النمر وتتوالى الإشادات عن المسلسل وعن بطل العمل الفنان محمد إمام على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء من المشاهدين أو النقاد أو حتى المشاهير، وبجانب الإشادات فيأتي المسلسل تريند رقم واحد في مصر والعديد من الدول العربية يوميًا بعد عرض كل حلقة جديدة، كل ذلك مع انتشار قصات الشعر الخاصة بالنجم محمد إمام على مواقع التواصل وبين الشباب وأيضًا ملابسه ومظاهر جديدة وكثيرة عن نجاح المسلسل.





يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.