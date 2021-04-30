Advertisements

إشادات النقاد والمشاهير تربع "النمر" على صدارة المشاهدات

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


بعد عرض كل حلقة جديدة من حلقات مسلسل النمر وتتوالى الإشادات عن المسلسل وعن بطل العمل الفنان محمد إمام على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء من المشاهدين أو النقاد أو حتى المشاهير، وبجانب الإشادات فيأتي المسلسل تريند رقم واحد في مصر والعديد من الدول العربية يوميًا بعد عرض كل حلقة جديدة، كل ذلك مع انتشار قصات الشعر الخاصة بالنجم محمد إمام على مواقع التواصل وبين الشباب وأيضًا ملابسه ومظاهر جديدة وكثيرة عن نجاح المسلسل.


يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الأسباب الحقيقة وراء استبعاد نجم الأهلي من المباريات

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. بيراميدز ينهي اتفاقه مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى بعد إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يبدأ في التصفية ويستبعد هذا الثنائي من تشكيل الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

منذ 33 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ ساعة و نصف

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هنا الزاهد تعود لتصوير مشاهدها في مسلسل "النمر" لرمضان 2021

مسلسل "النمر".. تعرف على مواعيد العرض والإعادة

ردود أفعال وتفاعل كبير بين الجمهور مع مسلسل "النمر"

مواعيد عرض الحلقة الجديدة والإعادة.. مسلسل النمر لـ محمد إمام

انتشار قصة شعر محمد إمام في مسلسل "النمر"

مسلسل النمر لـ محمد إمام.. اعرف مواعيد العرض والإعادة والقناة الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

08:42 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

08:31 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى