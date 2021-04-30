ملخص أحدث الحلقة الثامنة عشر من ملوك الجدعنة لـ عمرو سعد ومصطفى شعبان

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".



ويسرد لكم "الفجر الفني" أبرز احداث الحلقة..



* حيث بدأت الحلقة بوفاة "عطية" الفنانة دلال عبدالعزيز والدة "سرية" عمرو سعد، وتشيع الجثمان بحضور "سفينة" مصطفى شعبان" ودفنها بمقابر اسرتهم.



* لم يستطيع "سرية" حضور الجنازة وذهب وأتي بـ نعناع كما طلبت منه في آخر لقاء بينهم، وأتى بالعلاج الخاص بها، ولكن لم بحضر العزاء وجلس أمام المقابر يبكي.



* ويأتي رئيس المباحث الى سفينة ويخبره أنه وافق على استخراج تصريح الدفن بالرغم من القضية التي عليها ولكن لأنها شخصية طيبة.



* قتل "عنتر" وليد فواز الست "أم بسنت" وذلك لأنه يشهر بالخطر الذي يقع عليها من جانبها اذا تحدثت، وطلب من رجالة أن يدفنوها في المخزن.



* حاول "سفينة" أن يتحدث مع "سرية" عن "عطيه" وانها كانت والدته أيضا ولكن الاخير ينكر ذلك ويعتقد أنه صاحب خائن.



* حرصت فاتن "ياسمين رئيس" على تقديم واجب العزاء لـ "سرية" في وفاة والدته ولكن لم يرد عليها.



* يذهب سفينة لـ نجلاء في المستشفى التي تعاني من فقدان حبيبة واغتصابها من رجالة العتال.



* ويستمر عنتر في استفزاز سرية بتشغيل الغناء والرقص في الحارة ولم يمر على وفاة والدته أسبوع، ويطلب الزواج من فاتن في نفس اليوم.





وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.



مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

