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ننشر خطة محافظة الإسكندرية لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم، وعيد القيامة المجيد، مع متابعة تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم، مؤكدا بأنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الإحترازية وغلقها فورًا، مؤكدًا علي الاستمرار في غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال موسم شم النسيم، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وناشد الشريف المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين، مشددا على اتخاذ عقوبات مشددة حال عدم تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

وشدد محافظ الإسكندرية علي الأجهزة الرقابية المعنية بالأحياء للقيام بحملات مشتركة للمرور على منافذ البيع والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية السلع والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط وإعدام ما هو غير صالح منها حفاظًا على الصحة العامة للجمهور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكلف الشريف رؤساء الأحياء ومديرية الطب البيطري، بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة ومجازر الدواجن ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها. كما أكد المحافظ علي شركة النظافة بتكثيف أعمالها خلال فترة الأعياد لتحقيق مستوي النظافة الذي يليق بعاصمة مصر الثانية، مشددًا على رؤساء الاحياء وإدارة الرصد البيئي بالتدخل السريع في حاله وجود أي تقصير، ورفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية للتعامل مع الحالات الطارئة وتواجد جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض وتوفير جميع الأدوية.

ونوهت غرفة عمليات المحافظة عن تلقى الشكاوى والبلاغات على مدار ال٢٤ ساعة علي أرقام تليفونات (034234131_ 034234132 _034234133_034234134_034234135 _ 034234136 _034234137)
أو الخط الساخن من أي تليفون أرضى 114.
ننشر خطة محافظة الإسكندرية لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد
ننشر خطة محافظة الإسكندرية لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد
ننشر خطة محافظة الإسكندرية لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد
ننشر خطة محافظة الإسكندرية لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد
ننشر خطة محافظة الإسكندرية لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد
ننشر خطة محافظة الإسكندرية لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد
ننشر خطة محافظة الإسكندرية لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد
ننشر خطة محافظة الإسكندرية لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد
ننشر خطة محافظة الإسكندرية لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد
ننشر خطة محافظة الإسكندرية لإستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد

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