"خطوة هي خطوة" أول كليب يجمع نور مرشدي ومحمد جمعة وغفران.. (فيديو)





طرح المطرب نور مرشدي، اليوم الجمعة، فيديو كليب أحدث أغانيه، والتي تحمل عنوان "خطوة هي خطوة" بالتعاون مع الفنان محمد جمعة والفنانة غفران محمد.



أغنية "خطوة هي خطوة" من كلمات نور مرشدي، وشاركه في الغناء الفنان محمد جمعة، والفنانة غفران محمد، وهي من ألحان عبد الرحمن أحمد، وتوزيع أحمد أمين، وتم إهداء الأغنية لمؤسسة مرسال الخيرية.



ومن كلمات الأغنية: "خطوة هي خطوة.. لحظة هي لحظة.. ضحكة حلوة منك فيها فرحة وفيها خير.. قرشك بيبني جنة يقضي علي المرض الجالنا.. والهموم مش شاغلة بالنا ربك عالم هو بحالنا.. مشوار وبدأنا ننجح متفائل بالجاي وهوصل.. وإياك تتعب في نصه خد نفسك وبسرعه كمل".



يذكر أن آخر أعمال نور مرشدي، كان أغنية "بطاية" ضمن ألبوم "أنا اللي جاي" الذي يضم 12 أغنية تعاون فيهم نور، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، والموزعين، منهم الشعراء محمد مدحت، السيد على، أحمد عبدالعزيز، هاني صارو، والملحنين، مدين، ومحمد الهواري، والموزعين، أحمد أمين، ويوسف حسين، ومونتي، أحمد عبدالسلام، طارق عبدالجابر.



ويشارك الفنان محمد جمعة في ثلاثة أعمال رمضانية هي مسلسلات "هجمة مرتدة"، مع أحمد عز، و"نسل الأغراب"، مع أحمد السقا وأمير كرارة، وضيف شرف "القاهرة كابول".

