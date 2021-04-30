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غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن المدرب  الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق  ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه لمباراة أوساسونا، المقرر لها، غدًا السبت، في الجولة 34 من الدوري الإسباني.



ويعاني ريال مدريد ، من غياب العديد من عناصره الأساسية وعلى رأسهم  فيرلاند ميندي وداني كارفاخال وسيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: 

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي

الدفاع: ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميجيل

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - أريباس - بلانكو

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو - رودريجو.

ويسعى ريال مدريد لحسم نقاط المباراة الثلاثة وذلك بعد اشتعال المنافسة على لقب الدوري بعد هزيمة برشلونة أمام خيتافي  .

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