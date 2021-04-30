غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه لمباراة أوساسونا، المقرر لها، غدًا السبت، في الجولة 34 من الدوري الإسباني.













ويعاني ريال مدريد ، من غياب العديد من عناصره الأساسية وعلى رأسهم فيرلاند ميندي وداني كارفاخال وسيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي.





وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:





حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي





الدفاع: ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميجيل





الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - أريباس - بلانكو





الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو - رودريجو.



