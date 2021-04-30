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غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا
الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:29 م
الفجر الرياضي
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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه لمباراة أوساسونا، المقرر لها، غدًا السبت، في الجولة 34 من الدوري الإسباني.
ويعاني ريال مدريد ، من غياب العديد من عناصره الأساسية وعلى رأسهم فيرلاند ميندي وداني كارفاخال وسيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي
الدفاع: ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميجيل
الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - أريباس - بلانكو
الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو - رودريجو.
ويسعى ريال مدريد لحسم نقاط المباراة الثلاثة وذلك بعد اشتعال المنافسة على لقب الدوري بعد هزيمة برشلونة أمام خيتافي .
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