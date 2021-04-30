تحديد موعد عودة نجم الأهلي للملاعب









أكد جون إدوارد وكيل أعمال التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى، أن معلول مرتبط بالقلعة الحمراء وجمهوره ارتباط كبير ولم يتحدث في الرحيل أو البقاء بالوقت الحالي.





وقال جون أدوارد في تصريحات إذاعية :" عقد معلول ينتهى مع الأهلى نهاية الموسم المقبل، وفى نهاية الموسم الحالي سوف نجلس مع مسئولو القلعة الحمراء لحسم ملف تمديد تعاقد معلول مع الأهلى ".





وأكمل جون أدوارد :" 20 يوماً تفصل على معلول عن العودة للملاعب والانخراط في التدريبات الجماعية للأهلى بعد انهاء البرنامج التأهيلى بنجاح".





ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.