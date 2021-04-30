وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يترأس صلوات الجمعة العظيمة (صور)

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، برئاسة القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بالجمعة العظيمة وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.



ومن جانبه أكد القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة، خلال إحتفالات الجمعة العظيمة.



وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ " لفجر"، أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة خلال طقوس الجمعة العظيمة، لافتًا أن الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر دائمًا ما تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.



جدير بالذكر الجمعة العظيمة وتعرف بعدة أسماء أخرى منها جمعة الآلام أو جُمُعَةُ الصَّلَبُوتِ هو يوم احتفال ديني بارز في المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العالم، يتم من خلاله استذكار صلب يسوع وموته في الجلجثة ودفنه، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون في يوم الجمعة السابقة له، وتتزامن في التوقيت الغربي مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي، من الأسماء الأخرى التي تعرف بها هذه المناسبة هي الجمعة السوداء والجمعة الجيدة والجمعة المقدسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد الفصح.

