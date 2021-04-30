ممثل الباعة الجائلين: تشككنا في ريجيني من أول لقاء.. لهذا السبب (فيديو)

عرضت فضائية "TeN"، مساء الجمعة، فيلم وثائقي يرصد كواليس حياة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر منذ وصوله إلى القاهرة قادما من روما.



وقال محمد عبدالله، ممثل الباعة الجائلين، خلال الفيلم الوثائقي، إنه اصطحب "ريجيني" من محطة مصر، وتوجهوا إلى موقف أحمد حلمي ليجتمع مع 7 باعة جائلين ليساعدوه في البحث الذي يجريه كما قال لهم.



وأضاف، "البائعين كانوا فرحانين أن رجل أجنبي بيتكلم عربي وسطهم، وهزروا مع بعض"، كاشفا أن البائعين تشككوا في "ريجيني" بسبب نوعية أسئلته منذ أول جلسة معه، حيث سألهم عن دورهم في ثورة 25 يناير، ودورهم في الذكرى القادمة للثورة.



ولفت إلى أنه توجه لنائب محافظ القاهرة وأخبره بما حدث، فوجهه بالتوجه لرئيس مباحث المرافق، معلقا: "قالي هنكلم حد من الأمن الوطني ونقوله على اللي حصل".



وأضاف، "الامن الوطني قالي إيه القصة، حكيت له"، وطلبوا مني أن أسجل حوار "ريجيني"، متابعا: "أنا كنت بستدرجه عشان يطلع الكلام.. ريجيني قالي مقدرش اجبلك فلوس تطلع الناس بس ممكن اجبلك اللي يطلع فلوس للناس".