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الولايات المتحدة تعتزم حظر دخول غير الأمريكيين القادمين من الهند
الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:40 م
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أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلًا عن مصدر مسؤول بالبيت الأبيض بأنه من المتوقع أن يفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيود سفر جديدة تمنع دخول غير الأمريكيين القادمين من الهند إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من الثلاثاء القادم، وذلك بسبب السلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المنتشرة في نيودلهي.
وقال المسؤول لرويترز: إن القيود الجديدة جاءت بناء على نصيحة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وسيتم فرضها "في ضوء تصاعد حالات الاصابة بـ COVID-19 بشكل غير عادي والمتغيرات المتعددة لكورونا في الهند".
وتوقع المصدر صدور قرار رسمي بذلك في وقت لاحق من اليوم الجمعة ليدخل حيز التنفيذ الثلاثاء 4 مايو الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي (0401 بتوقيت جرينتش).
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