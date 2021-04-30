Advertisements
الأرصاد تُحذر من طقس شديد الحرارة غدًا السبت (بيان بالدرجات)
الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:41 م
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 1 مايو 2021، 19رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية وجاءت كالآتي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
Advertisements