الأرصاد تُحذر من طقس شديد الحرارة غدًا السبت (بيان بالدرجات)



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على كافة الأنحاء



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 1 مايو 2021، 19رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية وجاءت كالآتي: