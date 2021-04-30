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الأرصاد تُحذر من طقس شديد الحرارة غدًا السبت (بيان بالدرجات)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 1 مايو 2021، 19رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
الأرصاد تُحذر من طقس شديد الحرارة غدًا السبت (بيان بالدرجات)
الأرصاد تُحذر من طقس شديد الحرارة غدًا السبت (بيان بالدرجات)

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