"البيئة" في أسبوع.. حملات تفتيش على محطات الصرف الصحي

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد المهندس رائد الصعوب الأمين العام للإتحاد العربي للأسمدة والمهندس شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل التعاون في مجال حماية البيئة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع تناول سبل دعم التعاون بين الإتحاد العربي للأسمدة ووزارة البيئة لبناء قدرات العاملين بالشركات المصرية الأعضاء بالإتحاد في مجال التشريعات البيئية والتحول نحو الأسمدة الصديقة للبيئة للرقى بالعنصر البشرى وتأهيل الكوادر البشرية بالشركات الأعضاء.





البيئة تشن حملات تفتيش على محطات معالجة الصرف الصحي:

استكمل جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، يوم الثلاثاء الماضي، حملاته التفتيشية على محطات معالجة الصرف التي تقوم بالصرف سواء كان صرف مباشر أو غير مباشر على مصرف الهراوى بالجيزة.





وقد قامت فرق عمل الإدارة العامة للتفتيش البيئي بإعداد تقارير فنية تعكس الوضع البيئي لتلك المحطات، كما تم إجراء قياسات معملية من خلال معمل الفرع الإقليمي للقاهرة التابع لجهاز شئون البيئة وذلك لعينة مياه من الصرف المعالج قبل تصريفها للتأكد من التزام تلك المحطات بالصرف وفقًا للاشتراطات الواردة بقانون البيئة.





وزيرة البيئة: وفر ١٨٠ ميجاوات - ساعة فى انتاج الطاقة الكهربية:

يوم الأربعاء الماضي، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه طبقًا لتقرير دراسة ومتابعة الأحمال الكهربائية من خلال مركز التحكم القومي التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق هذا العام وفر محقق في إنتاج الطاقة الكهربية بما يقدر ١٨٠ ميجاوات - ساعة نتيجة مشاركة مصر في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض" هذ العام ٢٠٢١ وذلك خلال نهاية الشهر الماضى من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساء.





إطلاق حملة توعوية للأطفال بإدارة المخلفات الصلبة:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس الخميس، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الصعيد وبالتعاون مع جمعية الفنون والثقافة بالمحافظة بحملة جديدة لتوعية الأطفال بإدارة المخلفات الصلبة واهمية الحفاظ على النظافة العامة باستخدام الألوان والرسومات التوضيحية وتنفيذ أنشطة فنية.



