تبدأ بعد قليل الحلقة الـ18 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وانتهت الحلقة السابقة على أحداث يوم 1 أبريل 2015، أمام قسم الطالبية حيث استشهد النقيب ضياء فتحي عبد الجواد خبير المفرقعات.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



