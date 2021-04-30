بعد قرار البنك المركزي هل تغيرت اسعار الفائدة على شهادات الاسثتمار؟

أعلن البنك المركزي المصري، أمس تثبيت اسعار الفائدة على عمليات الايداع والاقتراض عند مستويتها السابقة دون تغير، مع استمرار سيطرة على معدلات التضخم والحد من ارتفاعتها.

ويؤثر قرار اسعار الفائدة الذي يصدرة البنك المركزي على الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك من شهادات استثمار، ولكن حتي الان لم يعلن اي بنك تغير اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار والتى يصل اعلي عائد لها عند 11% للشهادات التى يصدرها ببنكي الأهلى ومصر.

وكانت البنوك المصرية اعلنت بدء خفض اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار منذ انخفاض معدلات التضخم بعدما وصلت إلى مستويات قياسية 15%.





وتستعرض جريدة الفجر من خلال التقرير التالي اسعار العائد على شهادات الاستثمار التى تصدرها مختلف البنوك

1-البنك الأهلي:

شهادة الادخار البلاتينية 3 سنوات، نسبة الفائدة 11% يصرف العائد شهريًا.

شهادة الادخار البلاتينية 5 سنوات، نسبة الفائدة 10.25% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

شهادة استثمار (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات، نسبة الفائدة 9.5% سنويًا ويصرف مع نهاية آجال الشهادة.

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال سنة، نسبة الفائدة 6% سنويا، ويصرف العائد شهريًا.

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال سنتين، تمنح عائدًا سنويًا 6.5% ويصرف العائد كل 3 شهور.

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال ثلاث سنوات: بعائد سنوي 9% ويصرف كل 3 شهور.

2-بنك مصر:

شهادة القمة الثلاثية: بعائد سنوي 11% يصرف شهريا لمدة 3 سنوات.

شهادة العائد الشهري الثابت لمدة 5 سنوات بعائد شهري 9% وسنوي 9.50%.

شهادة العائد الشهري الثابت 7 سنوات 9.75% يصرف شهري.

3-بنك التعمير والإسكان:

شهادة التعمير الثلاثية: تتراوح الفائدة بين 10.75% سنويا للعائد الشهري، و11% سنويا للعائد الربع سنوي، و11.5% سنويا للعائد نصف السنوي، و12% سنويا للعائد السنوي، بحسب موقعة الإلكتروني للبنك.

4-بنك القاهرة:

شهادة بريمو ستار 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.75% للعائد الشهري، و11.25% للعائد ربع السنوي، و11.5% للعائد نصف السنوي.

5-البنك العربي الأفريقي الدولي:

شهادة أميرالد 3 سنوات: يتراوح العائد السنوي بين 10.5% لدورية العائد الشهري، و10.75% على دورية العائد ربع السنوي، و10.8750% على دورية العائد نصف السنوي، و11% سنويًا على دورية العائد السنوي.

6-بنك ناصر الاجتماعي:

شهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 11.5% سنويًا يصرف نهاية كل سنة و11% يصرف العائد شهريًا.

7-المصرف المتحد:

يبيع شهادة بآجال 3 سنوات بسعر فائدة تتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا للعائد ربع سنوي.

8-البنك العقاري:

يطرح شهادة بآجال 3 سنوات وبنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا عائد ربع سنوي.

9-البنك المصري لتنمية الصادرات:

يبيع شهادة بآجال 3 سنوات ونسبة فائدة 11% لدورية صرف العائد شهريًا، و11.25% لدورية صرف العائد ربع سنوي.