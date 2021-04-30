مفاجأة جديدة في قضية مقتل ريجيني.. وسر رسالة الإنتربول الإيطالي لاختفاء الباحث (فيديو)



وقال وسام إسماعيل، محام، إن النيابة العامة الإيطالية أغفلت واقعة غريبة جدا وهى أن الإنتربول الإيطالي قام في 1 فبراير 2016 بإرسال خطاب إلى الإنتربول المصري ذكر فيه أن الباحث ريجيني مختفي خلال شهر أكتوبر 2015 في تركيا.



وأضاف أنها كانت واقعة غريبة جدا، معلقا: "إنتربول مصري ماله ومال اختفاءه في تركيا"، فضلا على أن ريجيني غادر القاهرة في 20 ديسمبر 2015، وعاد إليها في 4 يناير 2016، وهو ما يعني أن "ريجيني" دخل إيطاليا وغادرها والسلطات الإيطالية لم تكن تعلم.



ولفت إلى أنه من المفترض أن تكون شهادة تحركات ريجيني كمواطن إيطالي أمام السلطات الإيطالية، ويعلمون تحركاته.



عرضت فضائية "TEN"، مساء الجمعة، فيلم وثائقي يرصد كواليس حياة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر منذ وصوله إلى القاهرة قادما من روما.