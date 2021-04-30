ياسمين رئيس تُعزّي "سريّة" بعد وفاة والدته في ملوك الجدعنة

توفّيت عطية (دلال عبد العزيز)، في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة؛ لتكون أقوى صدمات سريّة (عمرو سعد)، وفاتن حرفوش (ياسمين رئيس)، حيث كانت الحارة تعتبرها بمثابة والدتهم جميعًا.



وفي العزاء، تناست “فاتن” ما حدث بينها وبين “سريّة”؛ لتذهب إليه وتحاول مواساته، ولكنه لم يجبها، في الوقت الذي يحاول فيه عنتر (وليد فواز) الزواج منها بأسرع وقت، رغم رفضها.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة، على قناة “mbc مصر” في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.





ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل، النجوم “مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز”، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.





ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم “لص بغداد”، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف “بلاش تبوسني”، كما جسّدت شخصية “أم كلثوم” في فيلمها العالمي “البحث عن أم كلثوم”، بجانب بطولتها لفيلم “شيخ جاكسون”، و"هيبتا- المحاضرة الأخيرة" والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات.



وتعاونت ياسمين رئيس، مع النجم أحمد حلمي، في فيلم “صنع في مصر”، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية، بفيلم “فتاة المصنع”.



وقدمت ياسمين رئيس، العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، مثل “أنا شهيرة أنا الخائن”، “طرف ثالث”، “عرض خاص”، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها “قمر 14”.