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رئيس الطائفة الإنجيلية: لقاح كورونا أحد عطايا الله.. وأشجع المواطنين على تناوله

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال رئيس الطائفة الإنجيلية أندريه زكي، إن فيروس كورونا مرض غدار ويحتاج إلى حيطة وحذر ولا مفر من اتباع الإجرءات الاحترازية، متابعًا: "لقاح كورونا أحد عطايا الله".

وأضاف "زكي"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"،: "أخذت لقاح كورونا، وأشجع المواطنين على تناوله".

وأشار إلى أن أسبوع الآلام له مكانة في قلب المسيحيين بالعالم كله، مؤكدًا أن مصر تتغير وتنتقل إلى مصاف الدول الكبرى، ونشهد نقلة مهمة.

وذكر أن ما يحدث بالدولة المصرية الحديثة جعل فكر المواطنية وعقلية المساواة واقع، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس بإصدار هيئتي أوقاف الكنيسة والطائفة الإنجيلية هو دافع للمواطنة على أرض الواقع، متابعًا: "نشكر الرئيس السيسي على قانون بناء الكنائس الذي ينظم البناء في إطار زمني"، مؤكدًا أن طبيعة التسامح جزء من تكوين المصريين.

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