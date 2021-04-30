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عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مدرب برشلونة الإسباني الجديد، والذي اختاره خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني تمهيدًا لرحيل الهولندي رونالد كومان المدير الفني الحالي للبلوجرانا.

وبحسب "ديبورتيس كواترو" الإسبانية، قأن تشافي هرنانديز مدرب نادي السد القطري، سيكون مدربا لبرشلونة خلفا للهولندي كومان في حال فشل الأخير بالتتويج بالدوري الإسباني.

وتسببت خسارة الفريق الكتالوني أمام غرناطة باب الرحيل أمام كومان، والذي فرط في الفرصة الثمنية بتصدر جدول ترتيب الليجا الإسبانية.

وبعد طرد كومان من قبل حكم اللقاء، بات لابورتا يفكر في اتخاذ القرارات المصيرية بدءا من تغيير المدرب في حال فشله الفوز ببطولة الدوري الإسباني.

وأشارت "ديبورتيس كواترو" إلى أن لابورتا قرر الاستغناء عن كومان نهاية الموسم الحالي في حال خسارة الدوري وتعيين تشافي بديلًا له.

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