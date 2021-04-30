Advertisements

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، رحيله عن القيادة الفنية للفريق الأبيض بعدما قام بطلب جواز سفره من إدارة النادي.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات للصحفيين: "حصولي على جواز سفري لا يعني أنني سأرحل عن مهمتي في الزمالك".

وتابع كارتيرون تصريحاته قائلًا : "طلبت جواز السفر من أجل القيام ببعض الأعمال الخاصة بي".

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل منهما مساء الخميس، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى بعد إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يبدأ في التصفية ويستبعد هذا الثنائي من تشكيل الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ حوالي 8 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

منذ 43 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

باتريس كارتيرون يحلم بالبطولة الأولى فى مصر مع الزمالك.. ماذا قدم مع الأهلى ووادي دجلة

بالأرقام.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك محليًا وإفريقيًا

الزمالك يقرر تجديد عقد كارتيرون

فرمان فرنسي حاسم.. كارتيرون يرفض رحيل «نجم الزمالك»

كارتيرون يتمسك ببقاء مصطفي فتحي

طلب عاجل من كارتيرون لإدارة الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

08:42 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

08:31 م

انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

10:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى