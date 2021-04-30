Advertisements
كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك
الجمعة 30/أبريل/2021 - 09:59 م
الفجر الرياضي
Advertisements
نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، رحيله عن القيادة الفنية للفريق الأبيض بعدما قام بطلب جواز سفره من إدارة النادي.
وقال المدرب الفرنسي في تصريحات للصحفيين: "حصولي على جواز سفري لا يعني أنني سأرحل عن مهمتي في الزمالك".
وتابع كارتيرون تصريحاته قائلًا : "طلبت جواز السفر من أجل القيام ببعض الأعمال الخاصة بي".
وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل منهما مساء الخميس، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements