كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، رحيله عن القيادة الفنية للفريق الأبيض بعدما قام بطلب جواز سفره من إدارة النادي.





وقال المدرب الفرنسي في تصريحات للصحفيين: "حصولي على جواز سفري لا يعني أنني سأرحل عن مهمتي في الزمالك".





وتابع كارتيرون تصريحاته قائلًا : "طلبت جواز السفر من أجل القيام ببعض الأعمال الخاصة بي".



