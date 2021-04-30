"همام عطية"..بدء الحلقة الـ18 من مسلسل "الاختيار2"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وسميت الحلقة باسم "همام عطية" وشهدت نهاية الحلقة السابقة استشهاد النقيب ضياء فتحي عبد الجواد أثناء محاولته لإفساد قنبلة أمام قسم الطالبية.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



