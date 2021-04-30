المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن معدات بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في مخزن معدات، خاص بإحدي المصانع بطريق القطامية، لكشف ملابسات الحريق وتحديد بدايته ونهايته.



تقلت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في مخزن، بطريق القطامية، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.