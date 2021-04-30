انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز عن حقيقة تفاوض مسؤولي بيراميدز مع لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوري التونسي فرجاني ساسي.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " أن هناك مفاوضات جادية مع لاعب خط وسط الزمالك فرجاني ساسي، وتم عقد جلسة مع اللاعب صباح اليوم الجمعة الموافق 30 من الشهر الجاري لضمه في صفقة انتقال حر حيث، ومن المقرر ان ينتهي عقد اللاعب التونسي مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي.





واطلع "الفجر الرياضي" على تفاصيل العرض الذي قدمة بيراميدز للاعب من أجل الحصول على خدماته في المواسم المقبلة مع الفريق السماوي، حيث عرض مسؤولي بيراميدز على ساسي مبلغ ضخم يصل إلى 60 مليون جنيه في الموسم الواحد.





جدير بالذكر أن التونسي فرجاني ساسي لم يجدد عقده مع الزمالك، وتمسك بشروط مالية ضخمة حيث طلب 2.8 مليون يورو في الموسم للبقاء داخل جدران القلعة البيضاء وهو ما رفضته الإدارة بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا.



