عاجل.. وفاة الإعلامية ثريا نجم والدة المذيعة مها عثمان





توفت منذ قليل الإعلامية الكبيرة ثريا نجم.





كما نعي الفنان د. أشرف زكي نقيب الممثلين الإعلامية الكبيرة ثريا نجم والدة المذيعة مها عثمان.



وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية التالي البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الإعلامية الكبيرة ⁧‫ثريا نجم شقيقة الأستاذة مجيدة نجم رحم الله الفقيدة والهم اهلها الصبر والسلوان".



يُذكر أن ثريا نجم من أبرز المذيعات في التلفزيون المصري خلال مرحلة السبعينيات والثمانينيات، وهي شقيقة مجيدة نجم إحدى رواد الإخراج التلفزيوني، ووالدة المذيعة مها عثمان.

