عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي في مباراة الجونة

تعرض سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في مباراة فريقه أمام الجونة والمقامة على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





غادر سعد سمير ملعب المباراة في الدقيقة 38 بعدما اشتكى من الإصابة في العضلة الأمامية ليخرج من الملعب بطلب من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر.





وقرر موسيماني الدفع بزميله ياسر إبراهيم بديلا لسعد سمير في المباراة المقامة على ستاد السلام الدولي.



