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البدء في الوصول لـ"همام عطية".. أحداث الحلقة الـ18 من "الاختيار2"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وشهدت الحلقة البيان الذي نشره همام عطية أحد أهم عناصر الإخوان،حيث اعترف بوضع قنبلة قسم الطالبية.

وشاهد زكريا يونس الفيديو، وبدأ هو ويوسف الرفاعي في محاولة منهم للقبض على همام عطية "محمد علاء"، وقال "الرفاعي" أنه يهتم بالمؤسسات الحيوية التي لا توجد أمامها كاميرات مراقبة، وبالفعل بدءا في مراقبة هذه الأماكن، وتم القبض على أحد العاملين مع "همام عطية" وهو "أحمد داش" أثناء تصويره مكان التفجير المقبل.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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