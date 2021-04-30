عمرو أديب: "قلبي واكلني من الثلاثة أيام القادمة"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن غلق الحدائق والمتنزهات لا يمنع المصريين من الاحتفال، فضلا على أنهم يؤمنون بالاحتفال في الهواء الطلق، لافتا إلى أن هناك تزايد في أعداد الإصابات، ونحن لا نقوم بالإجراءات الاحترازية كما يجب.



وأضاف، أن المواطن الذي يتذمر من زيادة الأعداد لا يرتدي الكمامة، متابعا: "نفسي أشوف شعب مطمئن زي المصريين كده.. مفيش حاجة اسمها الجو المفتوح هى عطسة وهياخد ادامه 400 واحد"، منوها بأن المؤشرات تفيد أن الأرقام خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان الجاري أكبر من نفس الفترة العام الماضي.



واستطرد، "أنا خايف جدا من الكام يوم الجايين.. ده مفيش مسافة 30 سم بين الناس، اللي بيحصل ده غلط، إحنا شفنا نتيجة الكلام ده السنة اللي فاتت وخسرنا ناس من أقرب الناس لنا، اهمدوا شوية الوضع صعب، هو لازم نترزع فالحيط، إحنا مش عايزين البلد تقفل".



ولفت إلى أن هيئة الصحة في مدينة جدة أصدرت قرار بأن من لن يحصل على اللقاح في المؤسسات الصحية بدون سبب صحي سيعاقب، منوها بأن عدم الحصول على التطعيم أو تطبيق الإجراءات الاحترازية هو بمثابة النهاية.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على حصول مؤسسات الدولة على إجازة لعدة اعتبارا من أمس الخميس وحتى الإثنين المقبل بسبب المناسبات المتتالية، قائلا: "قلبي واكلني من السبت والحد والاتنين.. العيال إجازة من المدارس، والموظفين إجازة، والبلد في الشارع من إمبارح".