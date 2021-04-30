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عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)
الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:21 م
ماريان عيد
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نشب، منذ قليل حريق هائل في كنيسة مارمينا للاقباط الأرثوذكس بالعمرانية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة نشوب حريق في كنيسة مارمينا بالعمرانية، وسنوافيكم بالتفاصيل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة نشوب حريق في كنيسة مارمينا بالعمرانية، وسنوافيكم بالتفاصيل.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق هائل داخل كنيسة مارمينا بمنطقة العمرانية، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.
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