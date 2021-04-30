الشوط الأول - الأهلي يفشل في هز شباك الجونة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره الجونة والمقامة على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





في الدقيقة الثانية أخطأ دفاع الجونة لتصل الكرة إلى محمد شريف الذي سدد الكرة من على حدود منقطة الجزاء لكن لؤي وائل تدخل في الوقت المناسب ليحولها إلى ركلة ركنية في أول المحاولات الهجومية لأصحاب الفريق الأحمر.





وسدد محمود كهربا في الدقيقة 4 لكن إسلام طارق حارس مرمى الجونة تصدى للكرة بثبات دون خطورة على مرمى الفريق الساحلي.





وحصل ناصر ماهر على ركلة حرة من الناحية اليسرى لينفذها إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء الذي سددها قوية في أقدام مدافعي الجونة وتضيع المحاولة الهجومية للفريق الأحمر.





وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء بفضل تحركات النشيط ناصر ماهر الذي صنع أكثر كرة لمهاجمي الفريق الأحمر محمود كهربا ومحمد شريف لكن محاولاتهم لم تشكل الخطورة الحقيقة على مرمى إسلام طارق حارس مرمى الجونة.





وفي الدقيقة 20 مرر ناصر ماهر تمريرة رائعة لمحمود كهربا الذي سدد الكرة لكن محمد الحبيب يكن ظهير أيمن الجونة وضع قدمه أمامها ويوقف خطورتها وتذهب سهلة إلى إسلام طارق حارس مرمى الضيوف.





ومع حلول الدقيقة 23 كانت أول المحاولات الهجومية من جانب لاعبي فريق الجونة حيث انطلق أحمد عامر من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية من الناحية اليسرى ليتدخل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تدخل في الوقت المناسب وأمسك بالكرة قبل أن تشكل خطورة على مرماه.





ولجأ رضا شحاته المدير الفني للجونة إلى دكة بدلاء فريقه في الدقيقة 33 بعدما قرر إشراك عمرو السعداوي بدلا من جوناثان نجويم الذي اضطر لمغادرة ملعب اللقاء متأثرا بالإصابة.









وانطلق محمود الشبراوي جناح الجونة من الناحية اليسرى ليمرر الكرة داخل منطقة الجزاء ويحولها مبوبو بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي في محاولة من الجونة لاستكشاف مرمى الأهلي.





وفي الدقيقة 38 غادر سعد الدين سمير مدافع الأهلي ملعب المباراة متأثرا بالإصابة ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.





واحتسب حكم اللقاء محمد عادل 3 دقائق وقت بدل من ضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



