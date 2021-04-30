محاولات للسيطرة على حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية (صور)

نشب حريق هائل داخل كنيسة مارمينا بمنطقة العمرانية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق.





كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق هائل داخل كنيسة مارمينا بمنطقة العمرانية، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.





وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة نشوب حريق في كنيسة مارمينا بالعمرانية.