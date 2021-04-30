موسيماني يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الأهلي في الميركاتو الصيفي





استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على رحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.





الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي





كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، حسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء.





وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استقر على رحيل محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بسبب عدم اقتناعه الشديد بإمكانيات اللاعب، بالإضافة إلى كثرة إصاباته.





وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، استقر أيضا على رحيل المهاجم السنغالي أليو بادجي المعار لأنقرة التركي، لإفساح الطريق لضم مهاجم أجنبي جديد.





وأتم المصدر موضحا أن ثالث الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية سيكون رامي ربيعة الذي لم ينل إعجاب موسيماني الذي رحب برحيله.



