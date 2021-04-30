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كروش يقترب من منصب المدير الرياضي لأينتراخت فرانكفورت

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكر تقرير صحفي، اليوم الجمعة، أن ماركوس كروش المدير الرياضي بنادي لايبزج الألماني لكرة القدم، سيصبح المدير الرياضي لأينتراخت فرانكفورت.

وأوضح الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية أن النادي وكروش توصلا لاتفاق، ولكن تفاصيل العقد مازالت بحاجة لتوضيح.

ويبحث فرانكفورت حاليا عن خليفة لفريدي بوبيتش، الذي سينتقل لهيرتا برلين في الصيف. كما يبحث الفريق أيضا عن مدير فني، بعدما أعلن آدي هوتير رحيله إلى بوروسيا مونشنجلادباخ في الموسم المقبل.

في الوقت نفسه، أنهى كروش عقده مع لايبزج بالتراضي وسيترك النادي بنهاية الموسم الجاري.

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