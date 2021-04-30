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الأنبا توماس عدلي يترأس صلوات الجمعة العظيمة بإمبابة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأّس ظهر اليوم، صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك خدمة صلوات ساعات يوم الجمعة العظيمة من البصخة المُقدّسة، من كنيسة السّيّدة العذراء أمّ النّور إمبابة.

وفي تأمّله، تناول نيافته موقف اللّصين تجاه السّيّد المسيح المصلوب.. حيث كان موقف اللّصين بمثابة تجربة أخرى وُضع فيها السّيّد المسيح... حيث كان عمله الخلاصيّ على الصليب في ميزان اللّصين، حيث ميزان العقل وميزان الإيمان.

ثم أوضح نيافته موقفين يمرّ بهما الكثير امام الصليب (صعوبات الحياة) قد يهرب البعض، ويخاف البعض الآخر... أمّا نحن فعلينا أن نتمثّل بالمتجسّد المصلوب، حتى تظهر فينا ثمرة القيامة.

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