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الكشف عن إصابة نجم الأهلي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اشتكى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام نظيره الجونة.

ولم يتمكن سعد سمير من استكمال اللقاء حيث خرج في الدقيقة 38 متأثرا بالإصابة في العضلة الضامة ليغادر الملعب.

وحل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بديلا لسعد سمير بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره الجونة والمقامة على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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