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الدولار الامريكي يواصل صعوده بدعم من بيانات اقتصادية متفائلة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
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صعد الدولار الجمعة 30 أبريل موسعا مكاسبه بعد بيانات متفائلة بشأن دخل وإنفاق المستهلكين الأميركيين وقطاع الصناعات التحويلية  في ولايات الغرب الأوسط.

ولكن مؤشر الدولار ينهي شهر أبريل منخفضا 2.1، وهي أكبر خسارة له في شهر واحد منذ ديسمبر.

ومن المتوقع أن تعزز بيانات أميركية في الأسبوع القادم، من بينها أحدث أرقام شهرية للوظائف خارج قطاع الزراعة بالولايات المتحدة، التوقعات لتعافي أكبر اقتصاد في العالم من الجائحة.

وأظهرت بيانات اليوم تعافيا بنسبة 4.2% في إنفاق المستهلكين الأمريكيين في مارس وسط قفزة 21.1% في الدخل مع حصول الأسر على مساعدة مالية إضافية من الحكومة لتخفيف تداعيات وهو ما أعطى دعما للدولار.
    
وتلقت العملة الخضراء مزيدا من الدعم بعد أن قفز مؤشر شيكاجو لمديري المشتريات إلى أعلى مستوى في أربعة عقود تقريبا.

وصعد الدولار في أحدث التداولات 0.7% إلى 91.279 وهي أعلى زيادة ليوم واحد منذ أواخر فبراير.

وينهي الأسبوع مرتفعا 0.5%.

وهبط اليورو 0.8% مقابل العملة الأميركية إلى 1.2018 دولار مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ أواخر فبراير.

لكنه ينهي الشهر على مكاسب قدرها 2.5%، هي أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2020.

وصعد الدولار أمام العملة اليابانية 0.36% إلى 109.30 ين ومسجلا مكاسب 1% على مدار الأسبوع، لكنه ينهي الشهر منخفضا 1.3% في أسوأ أداء شهري له منذ يوليو 2020.

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