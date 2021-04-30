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تعرف على المباريات المتبقية للفرق الأربعة المتصدرة في الدوري الإسباني

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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يتصدر نادي أتلتيكو مدريد الدوري الأسباني برصيد 73 نقطة ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني برصيد 71، بينما يحتل نادي برشلونة المركز الثالث برصيد 71 نقطة ويليه إشبيليه بالمركز الرابع برصيد 70، ويتبقى لكل منهم عدة مبارايات بالدوري الأسباني.

المباريات المتبقية لأتلتيكو مدريد :
- مباراة التشي يوم 1 مايو في الرابعة والربع عصرا.
- مباراة برشلونة يوم 8 مايو في الرابعة والربع عصرا.
- مباراة ريال سوسيداد يوم 12 مايو في العاشرة مساء.
- مباراة أوساسونا يوم 16 مايو ولم يحدد لها ميعاد بعد.
- مباراة بلد الوليد يوم 23 مايو ولم يحدد لها ميعاد بعد.

المباريات المتبقية لريال مدريد:
- مباراة أوساسونا يوم 1 مايو في التاسعة مساء.
- مباراة تشيلسي يوم 5 مايو في التاسعة مساء.
- مباراة إشبيلية يوم 9 مايو في التاسعة مساء.
- مباراة غرناطة يوم 13 مايو في العاشرة مساء.
- مباراة أتلتيكو مدريد يوم 16 مايو ولم يحدد لها ميعاد بعد.
- مباراة فياريال يوم 23 مايو ولم يحدد لها ميعاد بعد.

المباريات المتبقية لبرشلونة :
- مباراة فانسيا يوم 2 مايو في التاسعة مساء.
- مباراة أتلتيكو مدريد يوم 8 مايو في الرابعة والربع عصرا.
- مباراة ليفانتي يوم 11 مايو في العاشرة مساء.
- مباراة سيلتا فيجو يوم 16 مايو ولم يحدد لها ميعاد بعد.

المباريات المتبقية لإشبيلية :
- مباراة أتلتيك بيلباو يوم 3 مايو في التاسعة مساء.
- مباراة ريال مدريد يوم 9 مايو في التاسعة مساء.
- مباراة فانسيا يوم 12 مايو في السابعة مساء.
- مباراة فياريال يوم 16 مايو ولم يحدد لها ميعاد بعد.

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