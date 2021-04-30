النائب البطريركي يترأس صلاة الجمعة العظيمة بشبرا

ترأس اليوم، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا.



جاء ذلك بمشاركة الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، والأب جورج الساليزياني، وبحضور الأب يوحنا عادل، راعي كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، كما شارك أيضًا خورس شمامسة الكنيسة، والمؤمنين.



وألقى نيافة المطران كلمة العظة بعنوان "مات وقُبر ونزل إلى الجحيم وقام من بين الأموات"، ثم تأمل نيافته حول "الآلام يسوع لأجل خطايانا"، مختتمًا البصخة المقدسة بالبركة الرسولية للحاضرين.