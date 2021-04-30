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فحص طبي لتحديد مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يخضع سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فحص طبي لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة فريقه أمام نظيره الجونة.

وكان سعد قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام نظيره الجونة ليغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 38 متأثرا بالإصابة.

ويحسم الفحص الطبي حجم الإصابة التي تعرض لها سعد سمير ومدة غيابه عن الفريق الأحمر.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره الجونة والمقامة على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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