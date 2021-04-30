عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم بعد إصابتهم بكورونا

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إصابة الفنانين دلال عبدالعزيز وسمير غانم بفيروس كورونا، قائلا: "عائلة محترمة وبنحبها وبنعشقها"، مشيرا إلى أنهم أصيبوا بكورونا عائلية.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن هناك قلق شديد على حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنان سمير غانم، منوها بأن دلال عبدالعزيز في العناية المركزة منذ 8 أيام، وأمس انتقل الفنان سمير غام للمستشفى.



ولفت إلى أن حالة الفنان سمير غانم مستقرة، والفنانة دلال عبدالعزيز أجرت مسحة ثانية وجاءت إيجابية، مضيفا: "دلال عبدالعزيز ممثلة عبقرية وأدت دور عمرها في ملوك الجدعنة، وأبكت الملايين اليوم في مشهد وفاتها بالمسلسل".

