الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع حريق كنيسة مارمينا، بمنطقة العمرانية.



ودفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر بشرية.



كان إندلع حريق هائل منذ قليل داخل كنيسة، مارمينا، بحي العمرانية غربي محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل كنيسة، مارمينا، بحي العمرانية غربي محافظة الجيزة.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة لإخماد ألسنة اللهب.

