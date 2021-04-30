Advertisements

الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع حريق كنيسة مارمينا، بمنطقة العمرانية.

ودفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر بشرية.

كان إندلع حريق هائل منذ قليل داخل كنيسة، مارمينا، بحي العمرانية غربي محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل كنيسة، مارمينا، بحي العمرانية غربي محافظة الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة لإخماد ألسنة اللهب.
الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

أخبار تهمك

عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

منذ ساعة و نصف

الأرثوذكسية تصدر بيانا بشأن حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ 38 دقيقة

انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ حوالي 8 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة الإعلامية ثريا نجم والدة المذيعة مها عثمان

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - طاهر محمد طاهر يسجل هدف رائعًا للأهلي في شباك الجونة (فيديو)

منذ 41 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

08:42 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

10:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى