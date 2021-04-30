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أحد عناصر الإخوان يساعد ضباط الأمن الوطني للوصول إلى همام عطية..أحداث الحلقة الـ18 من "الاختيار2"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ18 من مسلسل "الاختيار2" الكثير من الأحداث.

وساعد "إبراهيم" أحمد داش، ضباط الأمن الوطني للوصول إلى همام عطية، حيث أرسل صورة لـ"مالك"، لقسم الشرطة المراد تفجيره، ولكن "همام عطية" شك به لذلك طلب منه صورة له في نفس الوقت قائلا: "خليه يتصور صورة حالا من المكان اللي هو فيه".

وقال "إبراهيم" لزكريا يونس ويوسف الرفاعي أثناء تأديته مهمة الوصول إلى همام عطية: "أنا لو حصللي حاجة في المشوار ده أمي ملهاش غير ربنا".

وقال زكريا يونس للواء رفعت أن خروج "إبراهيم" لهذه المهمة على مسئوليته.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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