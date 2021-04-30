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تسجيل مكالمة أحد عناصر الإخوان للقبض على همام عطية..الحلقة الـ18 من "الاختيار2"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ18 من "الاختيار2" الكثير من الأحداث حيث ساعد "إبراهيم" ضباط الأمن الوطني للوصول إلى همام عطية، حيث اتصل بوالدته من منزل "همام عطية" لكي تصل الشرطة إليه.

وسجل ضباط الأمن الوطني المكالمة، وبحثو عن المكالمات التي أجريت على هذا الخط لكنهم لم يجدو أي رقم غير رقم والدة "إبراهيم".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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